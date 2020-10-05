Министр народонаселения: усилиями учителей в условиях пандемии система образования продолжала развиваться

”Школы Эстонии дают образование очень высокого уровня. Но пандемия существенно повлияла на традиционный контактный, или очный школьный метод преподавания. Сегодня все учителя должны быть готовы в случае необходимости в одночасье перейти на дистанционное, или заочное обучение, постоянно считаясь с такой перспективой. Это, несомненно, непростая задача для наших педагогов, поэтому им необходима поддержка со стороны и руководителей школ, и родителей”, — сказала министр Солман.

”Но не стоит видеть только отрицательные стороны ситуации, которую можно рассматривать и как повод к нововведениям в школьном образовании. Да, к этому нас вынудила весенняя вспышка коронавируса, из-за которой и наши учителя, и ученики, и родители, и школьные руководители оказались в совершенно новой ситуации. Но и наши педагоги, и работники всей школьной инфраструктуры проявили мужество и изобретательность, мы внедрили новые альтернативные способы дистанционной учёбы и приспособились к новым условиям. Накоплен соответствующий опыт, часть которого будет использоваться и в дальнейшей учёбе”, — добавила министр народонаселения.

”Наши учителя хорошо освоили электронный способ преподавания, хотя возросла и сложность такой работы, и её объёмы. Пусть сегодняшний праздник станет не только поводом отметить хорошую работу учителей, но и возможностью поблагодарить их за то, что весенняя эпидемия коронавируса не вынудила их опустить руки, а наоборот, вывела на новый профессиональный уровень”, — подчеркнула Солман.

Реализованный в мае этого года пилотный проект — проведённый в социальных сетях блиц-опрос Форума образования ”Как учителя, ученики и родители в период вызванного коронавирусом кризиса справились с программой обучения” — показал, что в ходе весеннейзаочной учёбы учителя получили необходимые для дистанционного преподавания навыки работы на компьютере. В части дигитальных средств мы имели дело преимущественно с трансформативным обучением, в ходе которого изменилось и отношение к дигитальной учёбе (дистанционное преподавание лучше, чем обычное) и её возможностям (настоящие уроки лучше). Участвовавшие в опросе учителя признались, что труднее всего в переходе на дистанционное обучение было быстро приобрести соответствующие навыки работы на компьютере и сориентироваться в потоке информации.