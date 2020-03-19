Министр народонаселения Солман: добровольцы должны в первую очередь думать о своем здоровье

По словам министра народонаселения Рийны Солман, нынешнее чрезвычайное положение испытывает общество на прочность, но мы, действуя разумно, можем выйти из ситуации более сильными, чем прежде.

”Важнее всего сейчас позаботиться о своем здоровье. Оставайтесь дома и избегайте излишних контактов с людьми, чтобы воспрепятствовать быстрому распространению коронавируса. Если же вы хотите в качестве добровольца помочь нуждающимся, нужно помнить о необходимости защитить как себя, так и того, кому помогаете”, — добавила Солман.

В условиях чрезвычайного положения в стране за координацию помощи волонтёров отвечает министр народонаселения, в чью компетенцию входят вопросы гражданского общества.

Официальные рекомендации добровольцам:

- Информацию о нуждающихся в волонтерах объединениях можно найти на портале добровольцев Vabatahtlike Värav по адресу www.vabatahtlikud.ee. Там сосредоточены и инструкции к действию для добровольцев и объединений. Порталом управляет стратегический партнёр Министерства внутрених дел — ассоциация неправительственных организаций Eesti Külaliikumine Kodukant (сельское движение Родной край).