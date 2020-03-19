Министр народонаселения Солман: добровольцы должны в первую очередь думать о своем здоровье

- Записать просьбу о помощи или предложение помочь ”от человека человеку” можно и по адресу www.kodanikaitab.ee — это платформа, где встречаются добровольцы и нуждающиеся в их помощи люди. Это — новая разработка хакатона ”Hack the Crisis”.
- Если вы — предприниматель и хотите предложить государству помощь в деле преодоления кризиса, используйте портал www.eesti.ee/pakunabi Это — портал, созданный совместно Министерством экономики и коммуникаций и Департаментом государственных информационных систем, где сосредоточены данные всех тех предприятий, которые хотят предложить государству помощь в условиях кризиса.
- Все вышеназванные платформы в ближайшее время будут собраны на финансируемой отделом народонаселения Министерства внутренних дел страничке www.vabatahtlikud.ee
”Мы видим, что среди нас есть люди, которые действительно попали в беду из-за кризиса и нуждаются в поддержке и помощи. Заботясь о себе и других, добровольцы и объединения должны проявлять ответственность и следить за состоянием своего здоровья, защищая от вируса и себя, и окружающих. Реагируя на призывы о волонтерской помощи, следует действовать взвешенно и убедиться в том, что цель деятельности, посредник и инициатор достойны доверия, дабы не стать вовлеченными в мошенничество. В создавшейся ситуации нельзя забывать о том, что в Эстонии действует режим чрезвычайного положения и коронавирус очень заразен”, — сказала министр Солман.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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