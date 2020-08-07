Министр народонаселения: сеть мужских палат нужно расширять

”Участники движения достойны благодарности — они создали в Тарту место, где мужчины могут заниматься работами по дереву и интеллектуальным трудом. Я благодарна Мужской палате за приглашение. Постараюсь поддержать родившиеся на сегодняшней встрече новые идеи”, — сказала министр народонаселения.

Основанная год назад Мужская палата создана по примеру всемирного движения Men´s Shed — члены местной общины встречаются, что-то мастерят и обсуждают. Такие же палаты есть в Австралии, США, Ирландии, Англии, Дании и других странах.

”Мы пригласили министра в гости для того, чтобы рассказать ей о результатах первого года своей работы. Мы убеждены в том, что таких клубов в Эстонии могло бы быть больше. На примере остального мира мы видим, что они сплачивают общество”, — сказал Яанус Либек из тартуской Мужской палаты.

Мужская палата основана в Тарту в 2019 году и является некоммерческим объединением, её задача — добиваться благополучия и улучшения здоровья мужчин Эстонии, способствовать общению, сохранять навыки мастеров-деревщиков, популяризировать принципы Men’s Shed в Эстонии и построить в Тарту первую столярную мастерскую на основе концепции движения.

План Мужской палаты — создать для мужчин города Тарту возможности поддержать местную общину путём саморазвития, общения, обмена опытом, передачи опыта следующим поколениям и достойной встречи старости. Приятное и содержательное времяпрепровождение, взаимная поддержка, развитие и искусная работа по дереву — для всего этого и создавалась Мужская палата.