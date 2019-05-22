Министр народонаселения Рийна Солман: Закон о сожительстве испортил очень многое в единодушии нашего народа

В Рийгикогу, очевидно, рождаются и другие решения, которые не совпали бы с опросами общественного мнения, если бы их приняли.
Мы вообще не должны с вами ссориться в этом вопросе.
Не ссоримся.
У меня до сих пор болит сердце из-за того, что в тот момент народ Эстонии рассорился и в адрес друг друга бросались оскорблениями. Это же обсуждение несколько лет назад люди до сих пор помнят, и от этого и сегодняшняя тревожная атмосфера, где консервативный и либеральный взгляд как будто борются между собой. Но бороться не нужно. Всегда есть общее. Мы все стоим за эстонское государство, народ и культуру, и это общее следует обрести вновь, но не поднимая ссору и подчеркивая различия, а отыскивая общее. Если вы спрашиваете, какие возможности есть [у однополых пар для усыновления], то во время Закона о сожительстве было лозунгом, что не хотят жениться, а также нет желания усыновлять. Закон этого не устанавливает, но это было лицемерно. На самом деле эти желания есть. В то время и лучшие юристы Эстонии давали оценки, что Закон о сожительстве — брак, он рассорил народ. Следовало бы найти другие решения и оформить права однополых пар и юридически.
Можно ли было бы разрешить жениться?
Я сторонница брака между мужчиной и женщиной.
Но Закон о сожительстве мог бы содержать возможность и усыновлять?
Это вопрос общественной дискуссии. Почему я вообще подняла тему закона о сожительстве, это если другие страны Европы долгие годы искали консенсус, то у нас проехал дорожный каток и часть людей не мирятся до сих пор. Все исследования показывали, что если людям спокойно объяснять, то понимание в отношении различий растет, а принудительно мы и добьемся ситуации, где все встревоженные и недовольные. По моему мнению, это пункт, который очень многое испортил в открытой коммуникации и единодушии нашего народа.
Интервью полностью читайте в Eesti Päevaleht.