Министр народонаселения Рийна Солман: Закон о сожительстве испортил очень многое в единодушии нашего народа

Люди одного пола, в вашем представлении, могут квалифицироваться как семья?

Модели семьи в Эстонии есть всевозможные. Моя однозначная оценка, что ребенку правильнее всего расти в счастливой семье, где есть мать и отец. Если этой возможности нет, то в следующей оттуда семье. Никто в этой коалиции не зажмуривает глаза перед различными моделями семьи.

Это что-то, о чем можно было бы говорить и в школах?

Школы тоже не должны зажмуривать глаза перед ситуациями, которые сейчас сформировались в нашем обществе, но следовало ли бы для этого разработать специальный материал. Это входящий в сферу образования вопрос. Может быть, следовало бы обсудить в обществе в целом, как этому обучают.

Каковы могли бы быть, по вашей оценке, возможности однополых пар завести детей и создать семью?

По моей оценке, правильно и исходит из интересов ребенка, что ребенок живет с матерью и отцом. Если такой возможности нет, следует смотреть следующие возможности. Я вспоминаю 2014 год, когда принудительно приняли Закон о сожительстве и треть народа Эстонии была против него.

Что вы имеете в виду под "принудительно"?

На основании исследований, треть народа Эстонии в этот момент не хотела принятия закона. (Солман позднее исправляет, что в августе 2014 года против закона были 58% эстонцев — прим. авт.). Это было принятое против желания народа решение. Его приняли при поддержке определенных механизмов, которые были политтехнологическими.