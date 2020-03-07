Министр народонаселения призывает восстановить "колыбель Певческого праздника Эстонии"

Министр народонаселения Рийна Солман в своём адресованном проживающим за рубежом эстонцам послании называет Маарьяскую церковь символом "эстонства" и колыбелью Певческого праздника. ”Тартуская Маарьяская церковь сыграла в период пробуждения эстонского национального сознания важную роль. В число её прихожан входили такие выдающиеся деятели эстонского народа, как Мийна Хярма, Лидия Койдула и Йоханн Волдемар Яннсен. Здание церкви было возвращено приходу в 2009 году, и теперь все мы можем помочь его восстановить. Сделаем это, ведь башне церкви требуется ещё только 200 000 строительных камней. Это не является чем-то недостижимым, вместе мы можем этого добиться. Каждый из нас теперь может стать строителем церкви, сделав пожертвование на восстановление башни,” — сказала Солман.

Бюджет восстановления Маарьяской церкви в Тарту составляет около 5 миллионов евро. Будет воссоздан исторический внешний вид церкви, внутри всё будет сделано уже по современному проекту, дабы в церкви хватило места для всей деятельности прихода. Авторы проекта реставрации ”Noа” — архитектурное бюро KOKO Arhitektid. Работы уже идут — готовы новая площадь и парадная лестница, в 2019 году внутри церкви произведено работ на сумму 200 000 евро плюс налог с оборота.