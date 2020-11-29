Министр народонаселения призвала верующих Эстонии к осторожности

Министр народонаселения Рийна Солман, в ведении которой находится и координация решения вопросов, касающихся объединений верующих, обратилась к христианским приходам и другим конфессиям Эстонии с просьбой при отправлении ритуалов соблюдать требования и ограничения, введённые с целью воспрепятствовать заражению людей коронавирусом.
Сегодня в христианском мире началось время адвента, во многих приходах и общинах по этому поводу вдобавок к богослужениям проводятся и другие мероприятия первого адвента, концерты и собрания. Поэтому министр народонаселения считает уместным напомнить объединениям верующих о том, насколько сейчас важно во имя воспрепятствования распространению болезни придерживаться всех введённых правительством ограничений, дабы уберечь и себя, и окружающих.
”Никто из нас не защищён от вируса полностью, но ведя себя разумно, мы можем снизить уровень риска заражения,” — сказала министр народонаселения. Она считает, что по возможности члены приходов должны оставаться дома и смотреть богослужения по интернету, как они уже делали весной.
В своём обращении министр народонаселения подчеркнула, что для снижения уровня вирусной опасности нужно на проводимых во внутренних помещениях богослужениях и других религиозных мероприятиях соблюдать правило 2+2, надевать маску и максимально рассредотачиваться по принципу шахматной доски. Необходимо обеспечить возможность дезинфекции рук и поверхностей, а также используемой при отправлении обрядов утвари, после каждого использования.
”Я надеюсь, что священники понимают, насколько важно в интересах здоровья членов своего прихода носить маску, особенно в ситуации, когда люди в ходе богослужения или другого религиозного мероприятия вступают друг с другом в контакт,” — отметила Рийна Солман.
Министр народонаселения напомнила приходам о том, что по сравнению с предыдущей эпидемией требования к общественным мероприятиям, к числу которых относятся и богослужения, стали более конкретными. Например, в церквях, где есть стационарные сиденья, нельзя находиться более чем 400 посетителям, за исключением храмов в Харьюмаа и Ида-Вирумаа, где заполняемость зала не должна превышать 50 %. Если сидений нет, на службу может собраться не более 250 человек, которые должны соблюдать друг с другом двухметровую дистанцию, и в помещение нельзя допускать людей больше, чем половина обычной заполняемости.
Следует избегать и деятельности, связанной с повышенным риском — например, пения. В случае, если богослужение невозможно без песнопений, следует ограничить число хористов.
Разъяснения министра народонаселения и напоминание приходам основываются на распоряжении № 282 Правительства Республики ”Необходимые для воспрепятствования заболеванию COVID-19 ограничения свободы передвижения, проведения открытых собраний и организации общественных мероприятий” (богослужений касаются пункты 11 и 16).
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