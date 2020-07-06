Министр народонаселения приступает к изучению зарубежных эстонских общин

”Нам важен каждый эстонец, вне зависимости от того, живёт ли он в Эстонии или на чужбине. Для того, чтобы помочь нашим общинам за рубежом поддерживать связи с Эстонией, дабы они могли активно участвовать в улучшении нашей жизни, нам нужно ближе познакомиться. Многообразие зарубежных эстонских общин и их стабильность доказывают жизнеспособность эстонского языка и культуры,” — отметила Солман.

Результаты исследования будут взяты за основу при разработке и совершенствовании различных услуг и деятельности. Поэтому результаты будут важны для ряда министерств, в том числе Министерства культуры, Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства образования и науки, Министерства сельской жизни. Поскольку исследование связано с формированием расширенной диаспоральной политики при составлении Всемирной эстонской программы, научные группы смогут выработать уникальную методику. ”Всемирная эстонская программа — это новый и важный процесс для эстонского общества, так как государство впервые обращается к зарубежным эстонским общинам с предложением сотрудничать на широкой основе,” — подчеркнула Рийна Солман.

”Собирая данные и проводя опросы, нужно будет охватить как можно больше живущих за рубежом эстонцев и друзей Эстонии. Для этого вопросники будут распространяться во всех имеющихся, а также объединённых в рамках Всемирной эстонской программы целевых группах и через их связи. Поскольку не все живущие за рубежом земляки объединены сетью общения, мы обращаемся к жителям всей Эстонии с просьбой поделиться ссылкой на опрос со своими проживающими далеко близкими — сыновьями, дочерьми. Ведь в Эстонии есть очень много семей, члены которых отправились за рубеж работать или учиться, вступили в брак с иностранцами,” — добавила министр народонаселения.

Предложения принимаются до 3 августа через регистр госзакупок, при подаче надо соблюсти все необходимые условия. Исследование финансируется Эстонским научным агентством в рамках программы RITA 2, долю самофинансирования поможет в качестве партнёра покрыть Министерство культуры. Предположительная стоимость исследования составит 50 000 €.