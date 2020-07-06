Министр народонаселения приступает к изучению зарубежных эстонских общин

Министр народонаселения Рийна Солман объявила конкурс с целью найти подрядчика для изучения зарубежных эстонских общин и возможных репатриантов. Исследование должно быть подготовлено и проведено в период с сентября этого года по ноябрь 2021.
”Нам важен каждый эстонец, вне зависимости от того, живёт ли он в Эстонии или на чужбине. Для того, чтобы помочь нашим общинам за рубежом поддерживать связи с Эстонией, дабы они могли активно участвовать в улучшении нашей жизни, нам нужно ближе познакомиться. Многообразие зарубежных эстонских общин и их стабильность доказывают жизнеспособность эстонского языка и культуры,” — отметила Солман.
Результаты исследования будут взяты за основу при разработке и совершенствовании различных услуг и деятельности. Поэтому результаты будут важны для ряда министерств, в том числе Министерства культуры, Министерства иностранных дел, Министерства экономики и коммуникаций, Министерства образования и науки, Министерства сельской жизни. Поскольку исследование связано с формированием расширенной диаспоральной политики при составлении Всемирной эстонской программы, научные группы смогут выработать уникальную методику. ”Всемирная эстонская программа — это новый и важный процесс для эстонского общества, так как государство впервые обращается к зарубежным эстонским общинам с предложением сотрудничать на широкой основе,” — подчеркнула Рийна Солман.
”Собирая данные и проводя опросы, нужно будет охватить как можно больше живущих за рубежом эстонцев и друзей Эстонии. Для этого вопросники будут распространяться во всех имеющихся, а также объединённых в рамках Всемирной эстонской программы целевых группах и через их связи. Поскольку не все живущие за рубежом земляки объединены сетью общения, мы обращаемся к жителям всей Эстонии с просьбой поделиться ссылкой на опрос со своими проживающими далеко близкими — сыновьями, дочерьми. Ведь в Эстонии есть очень много семей, члены которых отправились за рубеж работать или учиться, вступили в брак с иностранцами,” — добавила министр народонаселения.
Предложения принимаются до 3 августа через регистр госзакупок, при подаче надо соблюсти все необходимые условия. Исследование финансируется Эстонским научным агентством в рамках программы RITA 2, долю самофинансирования поможет в качестве партнёра покрыть Министерство культуры. Предположительная стоимость исследования составит 50 000 €.
Стало известно, кому не сделают прививку от коронавируса
Конвективная стихия готовит удар по Москве
Назван новый «виновник» смертельного ДТП при участии Ефремова
Соседи смеялись над крошечным домиком, но вид внутри их удивил