Министр народонаселения: права матерей недоношенных детей ущемляются

Если ребёнок рождается раньше 28-й недели беременности, его матери выдаётся больничный лист, дающий право лишь на 70% её прошлогодней средней зарплаты. Согласно предложенной поправке, следовало бы выдавать родильный лист матери преждевременно родившегося ребёнка сразу после родов, что гарантировало бы выплату 100% прежней средней зарплаты.

”Рождение недоношенного ребёнка всегда неожиданно, и его родители испытывают страх и неуверенность. Это крайне сложное в эмоциональном отношении время, к которому родители не могут подготовиться”, — говорится в обращении Рийны Солман.

Поэтому министр народонаселения требует, чтобы к мамам, чьи дети рождаются до 28-й недели беременности, относились при назначении пособия так же, как к тем, чьи дети появляются на свет на 28-й неделе и позже. ”Государство должно в этот сложный период оказывать семье максимальную поддержку, чтобы родители могли посвятить себя самому главному — своему ребёнку”, — считает Рийна Солман.

В Эстонии ежегодно рождается чуть больше 700 недоношенных детей. Министр народонаселения желает, чтобы помимо обеспечения их равноправия в материальном отношении государство оказывало матерям и отцам преждевременно родившихся детей максимальную психологическую поддержку в форме консультаций специалистов по кризису беременности и опыту преодоления таких ситуаций.

В своём письме министру социальных дел министр народонаселения Рийна Солман делает ещё и ряд других предложений, касающихся выплаты пособия женщинам и равного отношения в случаях, если недоношенный ребёнок родится мёртвым или же появится на свет преждевременно живым, но умрёт до 28-й недели беременности.

Вдобавок министр народонаселения добивается, чтобы в случае связанного с беременностью заболевания и в определённых врачом случаях Больничная касса выплачивала женщине компенсацию по болезни начиная с первого дня и в размере 100% от прежней зарплаты вместо нынешних 70%.

С письмом с предложениями поправок к закону можно ознакомиться ЗДЕСЬ.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.