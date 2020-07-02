Министр народонаселения ответила на предложение объявить День защиты детей государственным праздником

"Благодарю вас за обращение, где вы предлагаете объявить День защиты детей, который мы отмечаем ежегодно 1 июня, официальным государственным праздником и выходным днем. Как министр народонаселения, я очень ценю работу самоуправлений по обеспечению благополучия детей и семей. Я согласна, что дети и семьи с детьми нуждаются в особой поддержке и защите от государства и всего общества.

Как министр народонаселения, я уже согласовала 26 февраля представляемое в сотрудничестве с министром социальных дел Танелем Кийком предложение — законопроект об изменении Закона о праздниках и знаменательных датах и Закона об эстонском флаге. Цель в том, чтобы отмечаемый 1 июня День защиты детей и отмечаемый во второе воскресенье сентября День бабушек и дедушек превратить в день вывешивания флага.

Я обдумаю сделанное вами предложение после того, как День защиты детей и день бабушек и дедушек превратятся согласно законопроекту в дни, когда вывешивают флаг. Необходимо произвести более широкий анализ, в том числе оценку влияния на экономику и госбюджет", — сообщается в ответе министра.

"Для Эстонии дети всегда были приоритетом и приятно признавать, что как государство, так и город предприняли множество существенных шагов для улучшения благополучия как детей, так и семей с детьми, — отметил 1 июня Белобровцев. — Эта тенденция должна обязательно сохраниться. Я обратился к министру народонаселения с предложением объявить 1 июня, День защиты детей, государственным праздником, то есть выходным, чтобы у родителей была возможность посвятить этот день своим детям".

Вице-мэр добавил, что хотя День защиты детей отмечают уже более полувека, он не теряет своей актуальности.

”Нынешний ритм жизни местами настолько стремительный, что на детей остается не так много времени, — говорит Вадим Белобровцев. — Поскольку 1 июня часто выпадает на рабочий день, то, по правилам, родители с утра должны идти на работу и возвращаются домой лишь вечером. Я считаю правильным то, чтобы они могли провести весь этот день с детьми, в кругу семьи, и надеюсь, что эту идею поддержит также и министр народонаселения”, - добавил он.