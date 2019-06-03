Министр народонаселения о возвращении в анкеты ”мамы” и ”папы”: у ребенка есть отец и мать, а не лица нейтрального пола

Министр народонаселения Рийна Солман (Isamaa) теперь наоборот, удалила термин ”родитель” и вернула обратно ”мать” и ”отец”. В своем аккаунте в Facebook она так обосновала свое решение:

”Мать” и ”отец” возвращаются в дополнительной анкете. Я сделала предложение вместо ”родитель 1” и ”родитель 2” вернуть обратно ”отец” и ”мать”, потому что считаю, что в официальных документах должно по возможности быть указано — кто является отцом ребенка, а кто матерью”.

Так называемую дополнительную анкету нужно будет заполнить, когда впервые подается ходатайство для получения ребенком паспорта.

Я не знаю, как получилось, что ”мама” и ”папа” пропали из анкеты, но это достойно сожаления. У ребенка все-таки есть отец и мать, а не два лица нейтрального пола”.