Министр народонаселения: начиная со Дня матери двери церквей будут вновь открыты

Министр народонаселения Рийна Солман рада тому, что правительство поддержало её предложение смягчить ограничения для объединений верующих Эстонии. ”В число первых послаблений в условиях чрезвычайного положения входит и разрешение публичных богослужений. С учётом нынешней ситуации считаю это крайне уместным и рада, что государство считается с потребностями верующих”, — сказала она.

Министр добавила, что Совет церквей Эстонии и главы конфессий были добрыми партнёрами правительства и законопослушно соблюдали ограничения. ”Сразу, как только было объявлено чрезвычайное положение, мы в течение суток в сотрудничестве с руководителями всех конфессий ввели изменения, целью которых было избежать распространения вируса через церкви и приходы. Несмотря на чрезвычайное положение, священнослужители, используя средства личной защиты, продолжали вести душеспасительную работу и оказывать прочую социальную помощь. Вдобавок продолжалось отправление всех необходимых ритуалов и обрядов, погребальные службы и дьяконская работа”, — отметила Солман.

В Эстонии насчитывается 595 объединений верующих — это церкви, приходы, союзы приходов и монастыри. У всеэстонских приходов есть сети, которые работают на развитие общины и её благосостояние. В уездные советы внутренней безопасности вовлечены священники, местные церкви и приходы действуют в сфере духовного окормления и социальной помощи, проводя душеспасительную работу в христианских учреждениях по уходу и опеке, приютах, больницах, домах престарелых, обеспечивают капланскую работу в местах лишения свободы, в полиции и силах обороны, поддерживают профилактику преступности и проводят всевозможную реабилитационную работу.

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!