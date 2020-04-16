16.04.2020, 20:30

Министр народонаселения: мамы детей с небольшой разницей в возрасте в дальнейшем будут получать родительское пособие быстрее


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Riina Solman
Riina SolmanFoto: Rauno Volmar

Вчера в Рийгикогу прошли второе чтение представленные министром народонаселения Рийной Солман поправки к Закону о семейных пособиях, которые позволят мамам детей с небольшой разницей в возрасте быстрее получать родительское пособие. Согласно законопроекту, в случае рождения детей подряд разницу между родительским пособием и пособием по родам можно будет выплачивать сразу, как только ребёнок родится и матери назначено родительское пособие. Изменения включены в свод поправок в рамках законопроекта по противодействию COVID-19.

”В соответствии с прежним порядком, после рождения ребёнка подряд находящаяся в отпуске по уходу за детьми мама должна была ждать назначенного ей государством пособия до пяти месяцев, поскольку оно выплачивается задним числом. Если теперь в связи с чрезвычайным положением доходы отца ребёнка неожиданно и существенно сократятся, семьи столкнутся с экономическими проблемами, так как по лизингам, займам и прочим счетам приходится по-прежнему платить. В соответствии с поправками, выплата матерям первого родительского пособия будет производиться сразу после назначения родительского пособия. Это придаст семьям, в которых есть дети с небольшой разницей в возрасте, больше уверенности в завтрашнем дне”, — сказала Солман.

”Поддержка семей в кризис особенно важна. Мы должны избежать ситуации, когда дети могут пострадать из-за материальной нестабильности семьи. Маленькое государство может проявлять больше гибкости, реагируя на вызванные особым положением проблемы и решая их. Всего через несколько дней после введения чрезвычайного положения я получила коллективное обращение от 43-х ждущих ребёнка женщин, в котором поднимался вопрос выплаты разницы пособия по родам и родительского пособия. Я рада, что всего за один месяц удалось решить проблему многих семей”, — отметила министр Солман и добавила, что более ранняя выплата разницы родительского пособия и пособия по родам придаст уверенности в материальной стабильности примерно 1600 семьям, поскольку им не придётся долго ждать денег.

”Родителям со своей стороны ничего не нужно делать для получения разницы родительского пособия и пособия по родам. Мы сами после регистрации новорождённого в регистре народонаселения вышлем всем родителям предложение по получению семейного пособия и матери просто нужно его подтвердить. Сразу, как только будет принято решение о назначении родительского пособия, мы санкционируем и выплату разницы между родительским пособием и пособием по родам”, — сказала глава службы семейных пособий Департамента социального страхования Марьяна Лазаренков.

18 марта этого года 43 ждущих рождения ребёнка матери прислали обращение по поводу выплаты разницы между пособием по родам и родительским пособием. Авторы обращения обратили внимание на то, что в случае рождения детей подряд поначалу выплачивается лишь минимальная ставка пособия по родам, а дополнительной суммы следует ждать несколько месяцев. В письме выражалась озабоченность в связи с тем, что поскольку доходы отцов детей в связи с ограничениями, введёнными в рамках особого положения, значительно сократились, месяцы ожидания пособия кажутся семьям годами. Подписавшие письмо мамы хотели, чтобы пособие после рождения ребёнка выплачивалось как можно быстрее и семьи с маленькими детьми могли в и без того сложное время сосредоточиться на решении других важных проблем, а не на ожидании денег.

Третье чтение законопроекта пройдёт в Рийгикогу 20 апреля. В ходе первого и второго чтений предложений о внесении в него поправок не поступало.

Законопроект о поправках в Закон о семейных пособиях и возможности скорейшей выплаты разницы между пособием по родам и родительским пособием были разработаны в сотрудничестве сферы управления министра народонаселения и Департамента социального страхования.

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