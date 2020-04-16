Министр народонаселения: мамы детей с небольшой разницей в возрасте в дальнейшем будут получать родительское пособие быстрее

”В соответствии с прежним порядком, после рождения ребёнка подряд находящаяся в отпуске по уходу за детьми мама должна была ждать назначенного ей государством пособия до пяти месяцев, поскольку оно выплачивается задним числом. Если теперь в связи с чрезвычайным положением доходы отца ребёнка неожиданно и существенно сократятся, семьи столкнутся с экономическими проблемами, так как по лизингам, займам и прочим счетам приходится по-прежнему платить. В соответствии с поправками, выплата матерям первого родительского пособия будет производиться сразу после назначения родительского пособия. Это придаст семьям, в которых есть дети с небольшой разницей в возрасте, больше уверенности в завтрашнем дне”, — сказала Солман.

”Поддержка семей в кризис особенно важна. Мы должны избежать ситуации, когда дети могут пострадать из-за материальной нестабильности семьи. Маленькое государство может проявлять больше гибкости, реагируя на вызванные особым положением проблемы и решая их. Всего через несколько дней после введения чрезвычайного положения я получила коллективное обращение от 43-х ждущих ребёнка женщин, в котором поднимался вопрос выплаты разницы пособия по родам и родительского пособия. Я рада, что всего за один месяц удалось решить проблему многих семей”, — отметила министр Солман и добавила, что более ранняя выплата разницы родительского пособия и пособия по родам придаст уверенности в материальной стабильности примерно 1600 семьям, поскольку им не придётся долго ждать денег.

”Родителям со своей стороны ничего не нужно делать для получения разницы родительского пособия и пособия по родам. Мы сами после регистрации новорождённого в регистре народонаселения вышлем всем родителям предложение по получению семейного пособия и матери просто нужно его подтвердить. Сразу, как только будет принято решение о назначении родительского пособия, мы санкционируем и выплату разницы между родительским пособием и пособием по родам”, — сказала глава службы семейных пособий Департамента социального страхования Марьяна Лазаренков.