Министр народонаселения: католическая Пасха прошла образцово, православным тоже нужно проявить сознательность

”Пасха — самый важный праздник христианского мира, когда верующие христиане приходят в церкви. Я благодарна руководителям всех приходов, которые удержали своих пасомых дома и вели для них богослужения при помощи современных средств связи. Впереди — православная Пасха, когда все стороны должны проявить такую же сознательность,” — сказала министр народонаселения Рийна Солман.

По словам министра, положительным является то, что церкви и приходы смогли быстро применить возможности современных инфотехнологий для того, чтобы быть вместе с прихожанами и транслировать богослужения по интернету. ”То, насколько хорошо и активно люди приняли перемены, стало приятной неожиданностью и для самих священнослужителей. Священники различных церквей и приходов отмечают, что в транслируемых богослужениях принимает участие больше людей, чем раньше участвовало в проводившихся в привычной форме службах. ”Традициям можно следовать и в условиях нынешних ограничений на собрания, введённых из-за опасности заражения. Например, христианские приходы Раквере пригласили людей на виртуальный крестный ход Страстной Пятницы,” — отметила министр.

На этой неделе праздник Пасхи будет отмечаться в православных приходах и среди староверов, при этом тоже надо будет соблюдать ограничения, касающиеся физического скопления прихожан.

”По православным обычаям проходят большие субботние богослужения — полунощница, Пасхальная утреня, пасхальный крестный ход, Божественная литургия и освящение артоса. По пасхальным традициям священник раздаёт прихожанам раскрашенные пасхальные яйца и по окончании ночной пасхальной службы накрывается праздничный стол, где особым праздничным блюдом являются яйца и пасха. Отказаться от любимых традиций трудно, но на этот раз придётся поступиться ритуалами из-за распространения коронавируса, так как публичные собрания запрещены в целях избежать вспышки эпидемии,” — отметила Солман.

Оставаться во время праздников дома просят в своих обращениях и руководители обеих православных конфессий — митрополиты Стефаний и Евгений. Их обращения можно увидеть на youtube-канале Министерства внутренних дел. Видеообращение митрополита Таллиннского и всея Эстонии, предстоятеля Эстонской Православной Церкви Московского патриархата Евгения можно увидеть здесь:

https://www.youtube.com/watch?v=rwQoU4LC4Xw&feature=youtu.be

Видеообращение митрополита Таллиннского и всей Эстонии, предстоятеля Эстонской Апостольской Православной Церкви Константинопольского патриархата Стефания:

https://www.youtube.com/watch?v=c2Vj5lZKJSg&feature=youtu.be

Богослужения Страстной Пятницы, транслируемые Эстонской телерадиовещательной корпорацией, которые можно послушать и в записи:

ЭТВ +

19.04 с 7.30 до 8.00 — моления на русском языке. Службу ведут митрополит Евгений и дьякон Аристарх Свиридецкий (Эстонская православная церковь Московского патриархата).

Эстонская Апостольская Православная Церковь

Интернет-группа прихода Спасо-Преображенского собора TIMK: https://www.facebook.com/groups/130524587076292/

Интернет-группа прихода Таллиннской Церкви Святого Симеона и Пророчицы Ханны Ortodoksia: https://www.facebook.com.groups/131926387701

Эстонская Православная Церковь Московского патриархата

Трансляции прихода Александро-Невского собора:

1. https://www.facebook.com/nevskycathedral/

2. https://www.youtube.com/channel/UCX_TxDCr6AiWdrR3h5OQ43w?fbclid=IwAR1vdb21ObRhECMwE62dEUXFwEh7k8AGyV1ShuEdEe-Boj2vxhYRxJWrL8g Трансляции прихода

Таллиннской церкви иконы Божией Матери ”Скоропослушница”:

https://www.youtube.com/channel/UCeQzPya9IPCZnH3_GWuc4_A?fbclid=IwAR1xSPgX06YRA1JOjF9JsiTuGYdV5x_IZFfaIu7wuLQOzrHJQv9Qghd5ilA

Дополнительную информацию об ограничениях в условиях чрезвычайного положения можно найти на сайте Правительства Республики www.kriis.ee

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

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