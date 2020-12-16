Министр народонаселения: церкви оставлены открытыми на определенных условиях

По словам министра народонаселения Рийны Солман, особенно важно, чтобы в условиях вызванного коронавирусом кризиса был обеспечен интенсивный обмен информацией между объединениями верующих и государством. Так можно будет избежать распространения заболевания и предотвратить закрытие церквей, которые помогают поддерживать душевное здоровье людей.

”Мы в правительстве решили оставить церкви открытыми при условии соблюдении действующих ограничений для того, чтобы люди могли получать в приходах и от своих духовных пастырей поддержку и силы, так как во избежание заражения верующим и без того приходится сокращать круг общения и меньше передвигаться,” — сказала министр народонаселения.

Рийна Солман обращает особое внимание на то, что правительство решило не закрывать церкви при условии обязательного соблюдения установленных правил безопасности. ”Я рада тому, что все конфессии тщательно соблюдают действующие ограничения, и из-за отдельных нарушителей не следует наказывать остальные, ведущие себя ответственно церкви и приходы. Посему ещё раз подчёркиваю, что введённые ограничения в церквях надлежит соблюдать, и если поступят сигналы о том, что где-то нарушаются правила безопасности, в отношении нарушителей может быть принято решение о закрытии,” — заявила Рийна Солман. Как и в других секторах, за соблюдением требований в церквях наблюдают департамент здоровья и полиция.

По словам Рийны Солман, объединениям верующих принадлежит важная роль в обеспечении сплочённости общества, функционировании местных общин, сохранении семейных и других традиционных ценностей, исторической памяти и культуры, и значение приходов в деле адаптации и интеграции жителей неуклонно растёт.

В заключаемом сегодня договоре подтверждается, что представители Совета церквей Эстонии будут привлекаться к разработке и принятию всех касающихся свободы веры и деятельности объединений верующих правовых актов и государственных стратегий. Вдобавок достигается договорённость о развитии капланской службы Департамента полиции и пограничной охраны и обеспечении свободы веры в арестантских домах.