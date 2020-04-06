06.04.2020, 18:16

Министр: начнем тестирование на коронавирус по случайной выборке при первой возможности

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EST
Министр: начнем тестирование на коронавирус по случайной выборке при первой возможности
Foto: Priit Simson

Государство планирует при первой возможности начать широкое тестирование населения на коронавирус по случайной выборке, чтобы получить точное представление о масштабе распространения инфекции, сообщил министр социальных дел Танель Кийк по итогам заседания правительственной кризисной комиссии с участием врачей и ученых. Об этом сообщает rus.err.

"Идея в том, чтобы начать в ближайшее время тестирование по случайной выборке среди людей как с симптомами [заболевания], так и без симптомов, чтобы получить более точное представление, сколько в Эстонии переносчиков вируса", - пояснил министр.

"Надо до конца согласовать вопросы финансирования, и тогда, я надеюсь, можно будет запустить этот процесс и с технической точки зрения", - пояснил министр социальных дел.

Кийк уточнил, что тестирование по случайной выборке будет проводиться добровольно.

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