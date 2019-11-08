Министр Март Ярвик солгал в аэропорту?

Министр сельской жизни Март Ярвик, вокруг которого разгорается скандал и которого оппозиция призывает подать в отставку, вернулся из Китая, куда он летал с официальным визитом. Похоже, во время короткого интервью журналистам министр солгал, отвечая на вопросы.
Сегодня советник оказавшегося в центре скандала министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Арумяэ подал в отставку. По поводу отставки советника Ярвик сказал: "Заявление подписал канцлер по моей просьбе и больше я ничего не могу сказать".
Ни один из канцлеров заявление не подписывал. Заявление можно найти в регистре документов Министерства сельской жизни.
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