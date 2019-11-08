Министр Март Ярвик солгал в аэропорту?

Сегодня советник оказавшегося в центре скандала министра сельской жизни Марта Ярвика Урмас Арумяэ подал в отставку. По поводу отставки советника Ярвик сказал: "Заявление подписал канцлер по моей просьбе и больше я ничего не могу сказать".

Ни один из канцлеров заявление не подписывал. Заявление можно найти в регистре документов Министерства сельской жизни.