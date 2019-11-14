14.11.2019, 11:08

Министр Март Ярвик не явился на заседание антикоррупционной комиссии по своему же делу


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Maaeluministrit ootamas Stenbocki maja juuures 11.11.2019
Mart JärvikFoto: Andres Putting

Сегодня состоялось заседание антикоррупционной комиссии, на которую для дачи разъяснений был приглашен и министр сельской жизни Март Ярвик. На заседание Ярвик не пришел, и вместо него на вопросы отвечал канцлер Иллар Леметти.

Министр должен был прибыть на заседание по закону о внутреннем распорядке Рийгикогу, согласно которому комиссии, в т.ч. спецкомиссии, имеют право требовать присутствия на заседании членов правительства.

Кроме этой комиссии деятельность Ярвика расследует и комиссия, созванная премьер-министром Ратасом.

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