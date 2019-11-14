14.11.2019, 11:08
Министр Март Ярвик не явился на заседание антикоррупционной комиссии по своему же делу(4)
Сегодня состоялось заседание антикоррупционной комиссии, на которую для дачи разъяснений был приглашен и министр сельской жизни Март Ярвик. На заседание Ярвик не пришел, и вместо него на вопросы отвечал канцлер Иллар Леметти.
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