Министр Март Ярвик не явился на заседание антикоррупционной комиссии по своему же делу

Министр должен был прибыть на заседание по закону о внутреннем распорядке Рийгикогу, согласно которому комиссии, в т.ч. спецкомиссии, имеют право требовать присутствия на заседании членов правительства.

Кроме этой комиссии деятельность Ярвика расследует и комиссия, созванная премьер-министром Ратасом.