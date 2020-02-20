Министр Март Хельме ответил на письмо посла России

"Крушение российского рыболовного траулера "Поньгома" с семью членами экипажа на борту было тяжелым несчастьем. К счастью, все моряки погрузились на спасательный плот и были спасены. Эстонские и финские морские спасатели выполнили свой долг по спасению жизни на море - это основное правило международного права. Мы может быть только счастливы, что всё завершилось без фатальных последствий", - написал эстонский министр.

"Искренне надеюсь, что все спасенные моряки здоровы, и несчастье не оставило на них глубокого отпечатка. Желаю им и их семьям всего хорошего", - добавил Хельме.

Напомним, что в ночь на пятницу, 7 февраля, в зоне ответственности морских спасателей Эстонии потерпел бедствие российский рыболовный траулер, на борту которого находились семь моряков.

В спасательных работах были задействованы вертолет и два судна Департамента полиции и погранохраны, вертолет и два морских транспортных средства финской погранохраны, а также два гражданских судна. Все моряки были спасены.