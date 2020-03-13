Министр Майлис Репс солгала про коронавирус с Сааремаа?
Тренер волейбольной команды Урмас Тали утверждает, что министр образования и науки Майлис Репс солгала относительно прихода вируса с Сааремаа в Выру.
Тренер волейбольной команды Урмас Тали утверждает, что министр образования и науки Майлис Репс солгала относительно прихода вируса с Сааремаа в Выру.
Репс сказала вчера в "Esimene stuudio" на ETV, что речь идет о тех же контактах, что на Сааремаа. В Выру, человек, имевший контакт с зараженными на Сааремаа, посетил мероприятие, в котором приняло участие много людей."А вот дальше уже почти невозможно сказать, кто с кем контактировал”, — сказала Репс.
Мероприятие, о котором говорила Репс, — праздник по случаю дня рождения Тали в деревне Нави, который состоялся на прошлой неделе. Возможно, что среди гостей были и те, кто за несколько дней до этого посетили злополучный волейбольный матч на Сааремаа.
Тали утверждает, что Репс обманула народ. ”Сначала было бы хорошо поинтересоваться у Департамента здоровья, что происходит, каковы основания. Но говорить о том, откуда и через кого это вирус сюда пришел…Явная ложь”, — сказал Тали Delfi.
Он отметил, что подробно комментировать ситуацию не может, но департамент ”очень хорошо осведомлен об этой истории”.
Результаты взятых в Выру анализов будут готовы сегодня в обед. Тогда, скорее всего, департамент сможет прокомментировать ситуацию более подробно.
Коронавирус COVID-19
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
- Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.
- После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.
- Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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