Министр Майлис Репс солгала про коронавирус с Сааремаа?

Репс сказала вчера в "Esimene stuudio" на ETV, что речь идет о тех же контактах, что на Сааремаа. В Выру, человек, имевший контакт с зараженными на Сааремаа, посетил мероприятие, в котором приняло участие много людей."А вот дальше уже почти невозможно сказать, кто с кем контактировал”, — сказала Репс.

Мероприятие, о котором говорила Репс, — праздник по случаю дня рождения Тали в деревне Нави, который состоялся на прошлой неделе. Возможно, что среди гостей были и те, кто за несколько дней до этого посетили злополучный волейбольный матч на Сааремаа.

Тали утверждает, что Репс обманула народ. ”Сначала было бы хорошо поинтересоваться у Департамента здоровья, что происходит, каковы основания. Но говорить о том, откуда и через кого это вирус сюда пришел…Явная ложь”, — сказал Тали Delfi.

Он отметил, что подробно комментировать ситуацию не может, но департамент ”очень хорошо осведомлен об этой истории”.

Результаты взятых в Выру анализов будут готовы сегодня в обед. Тогда, скорее всего, департамент сможет прокомментировать ситуацию более подробно.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!