Министр Майлис Репс провозгласила в Нарве "школьный мир"

По словам министра Майлис Репс, она очень рада, что у нас появляется все больше школ с современной учебной средой. ”Теперь и школьники Азери смогут учиться, а учителя преподавать в гораздо лучших условиях, — сказала министр. — Современное школьное здание — это одно из условий для получения качественного образования”.

Говоря о гимназии Кохтла-Ярве, министр отметила, что открытие новой школы — это событие как культурное, так и образовательное, и не только местного, а государственного значения. ”Мы уже несколько столетий считаем образование самой важной сферой, и верим в то, что в образовании кроется ключ к успеху и счастью, — сказала министр Майлис Репс. — Государственную гимназию Кохтла-Ярве отличает особая цель стать центром для развития жизни всего региона. Мне очень приятно, что в школе будут работать учителя со всей страны, а ученики принимали активное участие уже на этапе создания школы”.

"Школьный мир", по словам министра Майлис Репс, это одна из тем, которым в новом учебном году будет уделено особое внимание. ”Каждый год, объявляя школьный мир, мы подтверждаем данное обещание — мы будем заботиться друг о друге и беречь друг друга. ”Школа должна быть местом с дружественной и поддерживающей атмосферой, и в ней не должно быть места для травли и насилия. Я очень хочу, чтобы новый учебный год на самом деле был бы посвящен воцарению школьного мира”, — сказала министр и призвала всех замечать и препятствовать проявлениям школьной травли.