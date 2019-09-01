01.09.2019, 19:36

Министр Майлис Репс провозгласила в Нарве "школьный мир"


rus.delfi.ee
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Mailis Reps
Mailis RepsFoto: Kristjan Järv

Сегодня, в День знаний, министр образования и науки Майлис Репс открыла отремонтированное здание основной школы в Азери и новую государственную гимназию в Кохтла-Ярве, а также провозгласила в Нарвской крепости "школьный мир".

По словам министра Майлис Репс, она очень рада, что у нас появляется все больше школ с современной учебной средой. ”Теперь и школьники Азери смогут учиться, а учителя преподавать в гораздо лучших условиях, — сказала министр. — Современное школьное здание — это одно из условий для получения качественного образования”.

Говоря о гимназии Кохтла-Ярве, министр отметила, что открытие новой школы — это событие как культурное, так и образовательное, и не только местного, а государственного значения. ”Мы уже несколько столетий считаем образование самой важной сферой, и верим в то, что в образовании кроется ключ к успеху и счастью, — сказала министр Майлис Репс. — Государственную гимназию Кохтла-Ярве отличает особая цель стать центром для развития жизни всего региона. Мне очень приятно, что в школе будут работать учителя со всей страны, а ученики принимали активное участие уже на этапе создания школы”.

"Школьный мир", по словам министра Майлис Репс, это одна из тем, которым в новом учебном году будет уделено особое внимание. ”Каждый год, объявляя школьный мир, мы подтверждаем данное обещание — мы будем заботиться друг о друге и беречь друг друга. ”Школа должна быть местом с дружественной и поддерживающей атмосферой, и в ней не должно быть места для травли и насилия. Я очень хочу, чтобы новый учебный год на самом деле был бы посвящен воцарению школьного мира”, — сказала министр и призвала всех замечать и препятствовать проявлениям школьной травли.

Церемония провозглашения "школьного мира" — это ежегодное напоминание о том, что над созданием приятной и безопасной атмосферы в школе нужно работать круглый год. По инициативе Союза защиты детей школьный мир заключается уже 20 лет.

Государство поддержит распространение в учебных заведениях программ, направленных на повышение безопасности и расширение ценностного воспитания. Министерство увеличило объем субсидий, выделяемым партнерам — в этом и следующем году сумма составит более полумиллиона евро. Особое внимание будет уделено школам с русским языком обучения и профессиональным учебным заведениям. Вместе с партнерами министерством была разработана концепция школы без травли, которую предстоит обновить.

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