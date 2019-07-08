Министр Лукас сказал, что в случае необходимости эстонцы снова споют ”Остановите Ласнамяэ!”. Что он имел в виду?

Лукас сказал Delfi, что если застройка окрестностей Певческого поля будут продолжаться такими же темпами, то проведение певческих праздников в прежнем виде окажется невозможным.

Он привел в пример выставочный павильон, где сейчас питаются участники и организаторы праздника. ”Если там, как это предусмотрено планом, начнется строительство жилого района, то на следующем певческом празднике нужно будет думать, как накормить массы”, — отметил Лукас.

Если организовать питание непосредственно вблизи певческой сцены, то места для всех остальных действий останется намного меньше. В таких условиях, по словам министра, о наращивании масштабов праздника придется забыть или они, наоборот, станут еще меньше. ”Но мы ведь не хотим этого. Мы видим, что интерес к певческому празднику велик и в нем хочет участвовать все больше народа”.

”Во избежание усугубления ситуации новые постройки на Певческом поле появляться не должны. Недостаточно иметь только поле, способное вместить певцов и публику. Они ведь должны где-то собираться, где-то должна происходить эта логистика. Для этого я и использовал этот известный образ. Эту мысль я хотел передать”, — пояснил Лукас.