13.05.2020, 13:53

Министр Лукас: работающие в помещениях спортивные клубы и бассейны смогут открыться 18 мая


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Treening Viimsi Myfitness spordiklubis
Treening Viimsi Myfitness spordiklubisFoto: Ilmar Saabas

На пресс-конференции правительства министр культуры Тынис Лукас сообщил, что 18 мая смогут открыться и те спортивны клубы, деятельность которых проходит в помещении.

Кристины Шмигун-Вяхи спросила у Лукаса, что делать тренерам спортклубом, которые работают в помещениях.

"Работающие в помещениях спортивные клубы также смогут продолжить деятельность 18 мая. В их ряды входят работающие во внутренних условиях клубы и бассейны как спортивные помещения", — ответил министр.

Лукас добавил, что летом также возобновится проведение таких культурных мероприятий, как фестивалей, народного спорта и ярмарок.

"С начала июля и по конец августа смогут состояться мероприятия в уличных условиях с участием до 1000 человек, а во внутренних условиях — до 500 человек", — пояснил министр.

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