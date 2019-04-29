Министр Куузик об обвинениях в домашнем насилии: это информационная операция против меня

Куузик в программе ETV "Кругозор" (Ringvaade) заявил, что не бил бывшую жену, не кидал в нее стул и не ломал ей руку, передает rus.err.ee со ссылкой на новостной портал ERR.

По словам Куузика, информация о домашнем насилии начала появляться после того, как выяснилось, что он станет министром.

Куузик отметил, что источники изданий Postimees ja Eesti Ekspress врут — по словам министра, представленные в СМИ утверждения легко опровергаются.

Куузик признал, если бы эти подозрения подтвердились, то он бы покинул пост министра, но сейчас он этого делать не собирается, поскольку не считает себя виновным.