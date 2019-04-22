Министр культуры: участники обмена учащимися построили открытую, дружелюбную и сплоченную Эстонию

"Благодаря вам активные школьники могут расширить свой кругозор, получить новый опыт и познакомиться с интересными людьми. Более активное сотрудничество молодежи с разными языками и культурой помогает построить открытую, дружелюбную и сплоченную Эстонию", — сказал Саар.

В общеэстонской программе по обмену учащимися за шесть учебных лет приняло участие более 600 учеников, к программе присоединились школы из всех уездов. Молодежь может на протяжении одной или двух недель обучаться в любой школе Эстонии или на протяжении четырех недель — в школе с другим языком обучения. Участие в обмене учащимися способствует развитию надпредметных и надотраслевых знаний, навыков и убеждений.

Заявки на участие в обмене учащимися принимаются на протяжении всего учебного года. Ученики по обмену, которые четыре недели учатся в школе с другим языком обучения, могут ходатайствовать о стипендии, которая покрывает расходы в период обмена, в том числе, расходы на питание и культурные мероприятия. Кроме стипендии MTÜ VeniVidiVici в сотрудничестве с Министерством культуры компенсирует транспортные расходы.

MTÜ VeniVidiVici помогает сделать выбор в области карьеры ученикам старшей ступени основных школ и гимназий, способствует развитию владения языком у учеников с русским и эстонским родным языком, расширению кругозора, поиску новых друзей. В 2012 году VeniVidiVici получило звание "Лучшей инициативы" на конкурсе ENTRUM, а в 2013 году Фонд Интеграции удостоил объединение премии на развитие за успешную реализацию совместных мероприятий, способствующих интеграции. В 2014 году VeniVidiVici стало одним из номинантов конкурса Министерства образования и науки "Keeletegu", а в 2018 году харьюскому НДО было присвоено звание "Друг образования".

Дополнительная информация об участии в обмене учащимися доступна на сайте VeniVidiVici.