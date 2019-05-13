Министр культуры Тынис Лукас: Эстония достойна правительства, и этого правительства в том числе

Лукас заверит, что государство регулировать творческую деятельность не будет, если она напрямую не попирает свободу других людей или не представляет опасность для других. Также, по его заверению, не будет никаких закручивание гаек и он не намерен оказывать на художников давление и навязывать личные взгляды.

Комментируя критику со стороны Хенна Пыллуааса в отношении наличия при министерстве должности канцлера по культурному многообразию, Лукас сказал, что Пыллуасс слишком узко смотрит на тему. ”Безусловно, министерство культуры несет последовательность эстонской культуры и заботиться о ней. Культура Эстонии — это все, что тут создают и чем наслаждаются. И в этом участвуют и другие народы. Для того, чтобы они могли это делать, необходима возможность языковой и культурной подготовки, в том числе для того, чтобы в качестве зрителя-слушателя потреблять культуру. Этим нужно массивно заниматься. Я занимался этим и в бытность министром образования и науки в качестве главного партнера фонда интеграции, и я считаю это очень важным. Не только в школах, но и во всем обществе. В этой области сделанное должно говорить само за себя и все должны понимать, что это необходимо”.