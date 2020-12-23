Министр культуры приостановил уничтожение Линнамяэской электростанции

Снос плотины Линнамяэ и разрушение водохранилища с целью открытия реки Ягала для лососевых стало невозможным после решения министра культуры о создании общей охранной зоны и признании поселений и остатков древних хозяйств на этой территории памятниками культуры.

”Для самоуправления Йыэляхтме водохранилище Линнамяэ и гидроэлектростанция являются ценными объектами, которые вместе с водопадом Ягала образуют место для отдыха как местных жителей, так и гостей из других уголков Эстонии и из-за рубежа. Перевод водохранилища Линнамяэ под охрану — это ожидаемое решение и большой шаг к разумному завершению этого длительного процесса”, — сказал мэр Йыэляхтме Андрус Умбоя.

Фирма Wooluvabrik OÜ, являющаяся владельцем Линнамяэской гидроэлектростанции, годами боролась за ее сохранение, чтобы и дальше производить там экологически чистую электроэнергию. Кроме того, электростанция была объявлена ​​самым красивым промышленным зданием в Эстонии. ”Линнамяэская гидроэлектростанция теперь охраняется наряду с другими памятниками старины, охранная зона является общей, и, по сути, покрывает все озеро”, — сказал член правления Wooluvabrik OÜ Вахур Кивистик. ”Мы надеемся, что министр окружающей среды Райн Эплер продолжит работу, начатую бывшим министром окружающей среды Рене Коком, по сохранению плотины озера и электростанции и внесет проект постановления в правительство в начале января. После этого защиту лосося должны исключить из задач сохранения экологии на плотине озера и отказаться от бесперспективной идеи восстановления реки для лососевых”.

В 2004 году чиновники украдкой добавили реку Ягала ​​в сеть охраняемых территорий European Natura. Никто не инициировал обсуждение формирования жилой среды вокруг реки, права лосося по умолчанию ставились выше прав человека. Непосредственно перед этим Департамент окружающей среды выдал электростанции все необходимые разрешения для ее эксплуатации и утвердил оценки воздействия на окружающую среду. На основании этих разрешений тогдашний владелец Eesti Energia вложил миллионы евро налогоплательщиков в восстановление здания 1941 года, которое было частично разрушено Красной армией. В 2002 году при использовании частных пожертвований Eesti Energia приступила к восстановлению электростанции. Комплекс в очередной раз стал важным объектом для людей и одной из составляющих энергетической безопасности государства.