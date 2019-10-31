Министр культуры пояснил, для чего эстонцам нужно национальное государство

Для чего нам вообще нужно национальное государство?

Национальное государство нам нужно для поддержания чувства безопасности. Безопасность состоит в сохранении понятной и традиционной жизненной среды. Это означает, что образ жизни должен быть удобным и соответствовать конкретной культуре. Зачастую люди чувствуют себя некомфортно в совершенно иной культурной среде. Культура определяет наши отношения с окружающей средой, то, как мы обеспечиваем внутреннюю безопасность, как мы защищаем страну от внешних врагов, как организуем образование и как взаимодействуем друг с другом в общественных местах.

Коренное население, то есть большинство, будет чувствуют себя лучше, если Эстония останется Эстонией и не будет слишком внезапных культурных изменений. Это означает, что культурная самобытность и ее сохранение имеют огромное значение для людей, а поддерживать их наилучшим образом можно посредством национального согласия и в рамках государства. Вот почему люди создали национальные государства и приняли конституции как самый безопасный способ уберечь общество от культурных потрясений.

Можно ли стать эстонцем, или эстонцами рождаются?

Принадлежность к определенной нации — вопрос самоощущения. Если соблюдаются основные критерии для чувства единения, то есть человек чувствует, что это его жизненная среда, он общается на этом языке, соблюдает общепринятые правила, даже если он другого происхождения, он может спокойно называть себя эстонцем.