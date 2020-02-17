Министр культуры не в курсе, что показывает ПБК и не спешит ограничивать его вещание в Эстонии(9)
Министр культуры Тынис Лукас из партии Isamaa не спешит ограничивать вещание телеканала ПБК на территории Эстонии, пишет RusErr.
Министр культуры Тынис Лукас из партии Isamaa не спешит ограничивать вещание телеканала ПБК на территории Эстонии, пишет RusErr.
В интервью ERR он заявил, что не знаком с содержанием ПБК, но не сомневается в том, что в случае наличия в эфире этого канала антиэстонских материалов, ему бы об этом сообщили: "Я не знаком с его контентом, но, разумеется, думаю, что мне бы дали сигнал, если бы там было бы что-то против Эстонии".
А вот бывший министр культуры, медиаэксперт и реформист Рейн Ланг в запрете ПБК никакого смысла не видит.
"Если начать его сейчас репрессировать, то это даст нашим дружественным восточным соседям сильные козыри. Все то, что мы сделаем против их пропагандистских каналов, в какой-то момент будет применено против наших СМИ. Я бы предпочел оставить их в покое и посмотреть, как они пытаются повлиять на настроения местных жителей с помощью трюков 20-летней давности, на которые те уже не реагируют", — заявил Рейн Ланг.
Ранее идеи ограничить вещание ПБК озвучивали политики как из EKRE, так и из Партии реформ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
Нашли останки подростка, пропавшего в 2019 году?
СМИ: в Москве девушка умерла на конкурсе по поеданию пирожных
Зачем свекровь засыпает соль в унитаз и раковину: секрет раскрыт
Убийство беременной в Новосибирске: что стало известно