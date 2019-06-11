11.06.2019, 13:50

Министр Кинго заявила, что на идею говорить только на эстонском ее вдохновил Леннарт Мери. Но он так не делал

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rus.delfi.ee
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Kert Kingo riigikogus
Kert Kingo riigikogusFoto: Tiit Blaat

По словам Тоомаса Хендрика Ильвеса, разговор министра Керт Кинго, якобы Леннарт Мери всегда предпочитал общаться лишь на эстонском, не соответствует действительности.

Керт Кинго поведала, что идею говорить за границей лишь на эстонском она переняла у президента Мери. ”Обращаю внимание, что наш президент Леннарт Мери всегда говорил по-эстонски, несмотря на то, что владел еще тремя-четырьмя иностранными”, — утверждала Кинго. ”На иностранном он общался лишь с людьми, кого он знал очень хорошо, или же с хорошими друзьями”.

Ильвес же утверждает, что данное высказывание Кинго не соответствует действительности. ”Я сотрудничал с президентом Мери в сфере внешней политики с 1990 по 2001 год. Все, кто с ним работали, знают, что он всегда переходил на язык собеседника. Если человек не был французом, немцем, русским или финном, то переходил на английский”.

Эту же информацию подтвердили и известные зарубежные журналисты. Также информацию об использовании президентом нескольких языков можно получить, посмотрев видео на Youtube.

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