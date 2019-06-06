Министр Кийк: в сфере попечительства благополучие человека должно быть в приоритете

Правительство поручило министерству социальных дел и министерству финансов представить план финансирования организации долгосрочного ухода и модернизации политики людей с особыми потребностями. ”В конце года мы хотим обсудить в кабинете уже конкретные планы решения по увеличению услуг, поддерживающих проживание дома, а также объемы сестринских услуг. Роль государства здесь несомненно важна. Преимущество действующей системы попечительства заключается в сильных местных самоуправлениях, которые могут предлагать людям качественные услуги”, — сказал министр Кийк.

В декабре правительство одобрило пакет изменений в системе долгосрочного ухода. Модернизация сферы заключается как в улучшении качества услуг, так и в улучшении их доступности. Цель улучшения системы — обеспечить нуждающимся необходимую и постоянную помощь на протяжении всей жизни.