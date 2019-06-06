Министр Кийк: в сфере попечительства благополучие человека должно быть в приоритете

На сегодняшнем заседании правительство приняло к сведению предложение министра социальных дел модернизировать организацию долгосрочного ухода. Благодаря обновлению системы планируется продолжить развивать услуги попечительства. Людям, ухаживающим за своими близкими, будет предложена еще большая поддержка, а также будет пересмотрено финансирование системы социальной защиты в местных самоуправлениях, в том числе участие людей в оплате социальных услуг, сообщает Министерство социальных дел.
”Демографическое положение Эстонии и ограниченные ресурсы — это вызовы, с которыми сталкивается каждая сфера. Для улучшения ситуации с долгосрочным уходом мы должны создать разумные и устойчиво развивающиеся решения, которые будут исходить из конкретных нужд каждого человека. Во-первых, необходимо поддерживать развитие именно тех услуг, которые помогают людям как можно дольше проживать у себя дома и справляться с повседневными задачами самостоятельно. Во-вторых, необходимо поддерживать развитие тех услуг, которые помогают людям, ухаживающим за своими близкими, которые из-за помощи своим близким не могут жить полной жизнью и работать с желаемым объемом. Также необходимо исправить доступность сестринских услуг, независимо от того, нуждается ли человек в этих услугах дома или в учреждении здравоохранения”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.
Правительство поручило министерству социальных дел и министерству финансов представить план финансирования организации долгосрочного ухода и модернизации политики людей с особыми потребностями. ”В конце года мы хотим обсудить в кабинете уже конкретные планы решения по увеличению услуг, поддерживающих проживание дома, а также объемы сестринских услуг. Роль государства здесь несомненно важна. Преимущество действующей системы попечительства заключается в сильных местных самоуправлениях, которые могут предлагать людям качественные услуги”, — сказал министр Кийк.
В декабре правительство одобрило пакет изменений в системе долгосрочного ухода. Модернизация сферы заключается как в улучшении качества услуг, так и в улучшении их доступности. Цель улучшения системы — обеспечить нуждающимся необходимую и постоянную помощь на протяжении всей жизни.
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