Министр Кийк: в Эстонии в год от самоубийств умирают около 200 человек

”Суицид — это чрезвычайно серьезная и многогранная проблема здоровья населения. В Эстонии в год от самоубийств умирают около 200 человек. Это больше, чем общее количество погибших при пожарах, утонувших и погибших в дорожном движении. Каждое самоубийство — это трагедия, которая затрагивает семьи, общины и оказывает долгосрочное влияние в первую очередь на родственников погибшего, а также и на общество в целом”, — отметил министр Танель Кийк.

По словам министра Танеля Кийка, предотвращение суицида возможно, хотя путь к нему непростой. ”Научные исследования показывают, что своевременно замеченная проблема и помощь могут спасать жизни. Это требует совместных и постоянных усилий от всех нас, а также обоснованных вмешательств ради лучшего воспитания детей и подростков и предотвращения проблем с психическим здоровьем до эффективного лечения”, — добавил Танель Кийк.

Министр Танель Кийк подчеркнул, что психическое здоровье меняется на протяжении жизни и поэтому необходимо за ним следить каждый день. ”Будем поддержкой и опорой как себе, своим близким, так и всем вокруг нас”, — сказал Танель Кийк.

Цель Всемирного дня психического здоровья — повысить осведомленность людей о темах психического здоровья, а также развеять предубеждения по поводу психических расстройств. В 2019 году этот день посвящен профилактике самоубийств. Всемирный день психического здоровья отмечается каждый год 10 октября.