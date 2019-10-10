Министр Кийк: в Эстонии в год от самоубийств умирают около 200 человек

Сегодня отмечается Всемирный день психического здоровья, который в этом году посвящен профилактике самоубийств. По словам министра социальных дел Танеля Кийка, заботиться о своем психическом здоровье нужно ежедневно. Благодаря вовремя замеченной проблеме можно спасти жизни, поэтому мы должны поддерживать и помогать как себе, своим близким, так и всем людям вокруг, сказал министр Танель Кийк.
”Суицид — это чрезвычайно серьезная и многогранная проблема здоровья населения. В Эстонии в год от самоубийств умирают около 200 человек. Это больше, чем общее количество погибших при пожарах, утонувших и погибших в дорожном движении. Каждое самоубийство — это трагедия, которая затрагивает семьи, общины и оказывает долгосрочное влияние в первую очередь на родственников погибшего, а также и на общество в целом”, — отметил министр Танель Кийк.
По словам министра Танеля Кийка, предотвращение суицида возможно, хотя путь к нему непростой. ”Научные исследования показывают, что своевременно замеченная проблема и помощь могут спасать жизни. Это требует совместных и постоянных усилий от всех нас, а также обоснованных вмешательств ради лучшего воспитания детей и подростков и предотвращения проблем с психическим здоровьем до эффективного лечения”, — добавил Танель Кийк.
Министр Танель Кийк подчеркнул, что психическое здоровье меняется на протяжении жизни и поэтому необходимо за ним следить каждый день. ”Будем поддержкой и опорой как себе, своим близким, так и всем вокруг нас”, — сказал Танель Кийк.
Цель Всемирного дня психического здоровья — повысить осведомленность людей о темах психического здоровья, а также развеять предубеждения по поводу психических расстройств. В 2019 году этот день посвящен профилактике самоубийств. Всемирный день психического здоровья отмечается каждый год 10 октября.
По данным Всемирной организации здравоохранения, в мире около 800 000 человек ежегодно умирают от самоубийств. Среди людей в возрасте 15-29 лет суицид является второй главной причиной смерти.
В 2018 году в результате самоубийств в Эстонии умерли 196 человек. Согласно оценкам, на каждое самоубийство в Эстонии приходится 25 попыток самоубийств. Одно самоубийство может серьезно повлиять на 60 и даже на 135 человек, согласно последним исследованиям. Таким образом, ежегодно от 12 000 до 26 500 человек в Эстонии становятся психологически уязвимыми из-за самоубийств, в случае которых повышается риск как физических, так и психических заболеваний, в том числе и суицида.
Всемирный день психического здоровья отмечается в Национальной библиотеке Эстонии выставкой ”Жизненно и важно”, организованной Коалицией психического здоровья и благополучия.
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