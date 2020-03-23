Министр Кийк: правительство рассматривает новые меры по борьбе с коронавирусом

Поскольку вчера вечером в телеобращении премьер-министр Эстонии отметил, что каждой стране и каждому человеку в настоящий момент лучше быть "излишне осторожным", чем потом сожалеть, возникает вопрос: в свете этого высказывания может ли Эстония ввести подобные меры?

Короткий ответ: пока - нет.

"Я бы сказал, что в качестве идей и для обсуждения на столе постоянно были как расширение и ужесточение имеющихся мер, так и введение новых", - сказал министр социальных дел Танель Кийк Delfi и добавил, что вводить столь строгий режим в немецком силе в данный момент он не рекомендует.

"Считаю, что ограничение конкретного числа людей в компании - это то, что должен каждый делать сам. В нынешней ситуации, когда чрезвычайное положение действует 10 дней, видно, что государственные учреждения и люди действуют ответственно".

На государственном уровне планов по такому принудительному жесткому ограничению общения людей, по словам Кийка, нет, так как правительство предполагает, что каждый человек в нашей стране способен самостоятельно вести себя аккуратно.

Министр добавил, что правительство несколько раз на неделе обсуждает новые возможные меры: сейчас, например, рассматриваются вопросы, связанные с торговыми центрами, местами общественного питания и увеселительными заведениями.