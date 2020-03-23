23.03.2020, 12:56

Министр Кийк: правительство рассматривает новые меры по борьбе с коронавирусом

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Грете Пыллусте
EST
Tanel Kiik ei näe põhjust riigi poolt avalikus ruumis koosviibimispiirangut rakendada.
Tanel Kiik ei näe põhjust riigi poolt avalikus ruumis koosviibimispiirangut rakendada.Foto: Tiit Blaat

Германия в борьбе с эпидемией коронавируса ввела ограничение на число участников собраний в общественных местах: их должно быть не больше двух. Можно ли ожидать и в нашей стране чего-то подобного?

Поскольку вчера вечером в телеобращении премьер-министр Эстонии отметил, что каждой стране и каждому человеку в настоящий момент лучше быть "излишне осторожным", чем потом сожалеть, возникает вопрос: в свете этого высказывания может ли Эстония ввести подобные меры?

Короткий ответ: пока - нет.

"Я бы сказал, что в качестве идей и для обсуждения на столе постоянно были как расширение и ужесточение имеющихся мер, так и введение новых", - сказал министр социальных дел Танель Кийк Delfi и добавил, что вводить столь строгий режим в немецком силе в данный момент он не рекомендует.

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"Считаю, что ограничение конкретного числа людей в компании - это то, что должен каждый делать сам. В нынешней ситуации, когда чрезвычайное положение действует 10 дней, видно, что государственные учреждения и люди действуют ответственно".

На государственном уровне планов по такому принудительному жесткому ограничению общения людей, по словам Кийка, нет, так как правительство предполагает, что каждый человек в нашей стране способен самостоятельно вести себя аккуратно.

Министр добавил, что правительство несколько раз на неделе обсуждает новые возможные меры: сейчас, например, рассматриваются вопросы, связанные с торговыми центрами, местами общественного питания и увеселительными заведениями.

"В данный момент хотелось бы сказать, что ответственное отношение жителей Эстонии безусловно помогло снизить масштаб распространение вируса по сравнению с тем, каким бы он мог быть без введенных мер", - похвалил эстоноземельцев в заключение Кийк.

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