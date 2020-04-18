Министр Кийк: ограничения могут продлиться еще несколько месяцев и после отмены чрезвычайного положения

"Любое смягчение установленных особых мер может повлечь за собой новый рост заражения. Поэтому в апреле точно не будет ни одного смягчения, кроме постепенного восстановления планового лечения", — отрезал Кийк.

По словам министра, вне все ограничения не будут сняты вместе с окончанием чрезвычайного положения, вне зависимости от его длительности.

"На самом деле некоторые из них могут длиться еще несколько месяцев, например, ограничения на проведение общественных мероприятий. То же самое и с различными требованиями поддержания гигиены", — объяснил он.

Кийк добавил, что решение насчет конца чрезвычайного положения будет принято в. конце следующей недели.

"Отмена всех ограничений может быть реальна тогда, когда мы будем точно знать, что коронавирус навсегда нас покинул или же у когда у нас будет действующая вакцина, значительно более осознанное лечение", — сказал он и провел параллель с гриппом, от которого сейчас возможно вакцинировать представителей населения, входящих в группу риска.

Кийк добавил, что сегодня никто не знает, насколько долго с нами останется коронавирус — может быть, даже на десятки или сотни лет.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!