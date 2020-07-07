Министр Кийк — о второй волне коронавируса: мы потратили более 50 млн евро на средства личной защиты

В Эстонии, по сообщению Департамента здоровья, в течение последних двух недель диагностировано 15 случаев заболевания COVID-19, сообщила исполняющая обязанности гендиректора Департамента здоровья Мари-Анне Хярма.

По ее словам, это хороший показатель, учитывая отмену ограничений и июньские праздники. В то же время заболеваемость быстро растет в остальном мире и в том числе в странах, которые уже победили заболевание.

Согласно текущим данным, нет причин подозревать скрытое распространения вируса, но ситуация может измениться, подчеркнула Хярма.

Что касается второй волны эпидемии, о которой так много говорят и которой бояться, то нельзя на 100% утверждать, что она будет. Скорее, можно сказать, что она будет с большой долей вероятности. ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний утверждают, что рано говорить о коллективном иммунитете, пока не появится вакцина. Поэтому нужно учитывать возможность второй волны.

Министр социальных дел Танель Кийк добавил, что время покажет, появится ли вакцина от коронавируса в конце этого года или в первой половине следующего. Во всяком случае, эстонская система здравоохранения готова противостоять эпидемии.

По словам министра, готовность и знания выросли в разы, что дает хорошие предпосылки для того, чтобы в случае необходимости пережить вторую волну также успешно, как и первую. Были сделаны финансовые решения, например, покупка средств личной защиты более чем на 50 млн евро.

"Есть надежда преодолеть осенне-зимнюю вспышку также успешно, как и в этот раз, но менее сильно нарушив жизнь общества" — сказал Кийк.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!