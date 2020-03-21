Министр Кийк о средствах индивидуальной защиты: государство в курсе запасов и занимается их пополнением

Кийк сказал, что для разрешения ситуации государство общается помимо местных и иностранных производителей также с посольством Эстонии в Китае, чтобы дополнительно собрать необходимые ресурсы.

Кийк видит, что в Азии — особенно в Китае — осуществление поставок улучшается, поскольку пик коронавируса там уже прошел и пандемия в тех краях с каждым днем все лучше управляется.

Представитель Департамента здоровья Эстер Эпик пообещала, что со стоматологами также обсудят, как обеспечить им наличие средств индивидуальной защиты. По ее словам, уже в соответствии со стандартами у стоматологов должно быть необходимое количество средств индивидуальной защиты и их достаточно для предотвращение распространения вируса. Министр Кийк в продолжение пообещал, что в случае, если нехватка все-таки возникнет, найдут необходимые средства для оказания услуги.

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Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!