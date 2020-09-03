03.09.2020, 12:20

Министр Кийк на международной конференции: мужчины играют важную роль в развитии гендерного равноправия


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ministeeriumide ühishoone pressikonverents
Tanel KiikFoto: Henri-Kristian Kirsip

Равновесия рабочей и семейной жизни, а также более равного распределения родительской ответственности между мужчинами и женщинами можно достичь лишь в обществе без стереотипов, сказал министр социальных дел Танель Кийк, который сегодня выступил на конференции на тему гендерного равноправия и мужчин.

Конференция относится к серии, общая тема которой — мужчины и гендерное равноправие. На конференции обсуждаются темы, которые касаются более активного участия мальчиков и мужчин в развитии равноправия в обществе. Также будут затронуты гендерно-специфические проблемы мальчиков и мужчин, во многом обусловленные устаревшими гендерными стереотипами, которые влияют как на отношение общества и ожидания к мальчикам и мужчинам, так и на их поведение и самоидентификацию.

В ходе дискуссий на проходящей в Эстонии конференции конкретнее сконцентрируются на ответственности мужчин заботиться о благополучии и устойчивости: себя, других и общества. ”Важно, чтобы мальчики и мужчины видели себя и другие видели бы их важными участниками дела развития гендерного равенства и решения общественных проблем, обусловленных гендерным неравенством. Также важно, чтобы мужчины ощутили, что развитие гендерного равноправия в обществе несет пользу и для них, а также, что политика в области гендерного равноправия поможет решить и проблемы, характерные сугубо для мужчин”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Обязанность по уходу за ребенком до сих пор в основном ложилась на плечи женщин, из-за чего именно женщины надолго прерывают карьеру, что влияет на их положение на рынке труда. ”При этом мы видим, что все больше отцов берут паузу, чтобы поучаствовать в воспитании ребенка в первые месяцы его жизни. Помимо статистики родительской компенсации это подтверждает и постоянный рост числа отцов, использующих родительский отпуск”, — отметил министр Танель Кийк, по словам которого, исследования подтверждают, что активное участие обоих родителей в воспитании ребенка поддерживает лучшие отношения в семье и использующий родительский отпуск отец увеличивает чувство защищенности матери на рынке труда, придавая через это смелости завести еще детей.

С июля этого года отцы могут уйти в родительский отпуск на 30 дней вместо прежних 10 рабочих дней и получать за этот период родительскую компенсацию. Право отца на родительскую компенсацию не зависит от прежних трудовых отношений или вида трудового договора. Отец также может пользоваться компенсацией в одно время с матерью или отдельно. С 2022 года родители могут делить родительский отпуск между собой и по дням, то есть у обоих родителей появится возможность при желании работать с частичной нагрузкой и получать соответствующую родительскую компенсацию.

Большую нагрузку по уходу для членов семьи зачастую также создает помощь пожилому или близкому с недугом. Как в Эстонии, так и в других странах, из-за традиционных гендерных ролей дополнительная нагрузка по уходу в основном ложится на женщин, что также негативно выражается в их позиции на рынке труда и доходах.

Вдобавок к вышесказанному министр отметил необходимость работать над тем, чтобы сократить число случаев семейного насилия. В прошлом году было зарегистрировано 4119 преступлений семейного насилия, почти в трети случаев свидетелем или жертвой был ребенок. Большинство жертв составляли женщины, которые страдали от насилия уже на протяжении длительного времени. ”В контексте семейного насилия помимо быстрой реакции и помощи жертве также важно заниматься агрессором, его убеждениями и поведением, чтобы остановить продолжение насилия”, — сказал министр Танель Кийк.

С мая этого года открыта телефонная линия 6606 077 для тех, кто хочет отказаться от насилия в своих отношениях и сделать свое поведение более безопасным. Звонить по этому номеру могут и близкие, которые хотят поддержать отказывающегося от насилия человека. ”Исследования показывают, что, если предложить агрессору выслушать его, возможность взять на себя ответственность за свой поступок и обрести знания и навыки для поведения без насилия, снижается вероятность повторного насилия. Первым шагом к поведению без насилия становится признание случившегося и взятая ответственность за свое поведение. Вдобавок к снижению насилия понимание собственного поведения помогает улучшить собственное психическое здоровье, а также психическое здоровье близких и отношения между собой”, — добавил министр Танель Кийк.

Министр социальных дел Танель Кийк и вице-канцлер социальной сферы Райт Куузе 3 и 4 сентября принимают участие в международной виртуальной конференции на темы гендерного равноправия и мужчин. Конференцию проводит министерство социальных дел в сотрудничестве с Советом министров Северных стран и Европейским институтом гендерного равноправия.

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