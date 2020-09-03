Министр Кийк на международной конференции: мужчины играют важную роль в развитии гендерного равноправия

Конференция относится к серии, общая тема которой — мужчины и гендерное равноправие. На конференции обсуждаются темы, которые касаются более активного участия мальчиков и мужчин в развитии равноправия в обществе. Также будут затронуты гендерно-специфические проблемы мальчиков и мужчин, во многом обусловленные устаревшими гендерными стереотипами, которые влияют как на отношение общества и ожидания к мальчикам и мужчинам, так и на их поведение и самоидентификацию.

В ходе дискуссий на проходящей в Эстонии конференции конкретнее сконцентрируются на ответственности мужчин заботиться о благополучии и устойчивости: себя, других и общества. ”Важно, чтобы мальчики и мужчины видели себя и другие видели бы их важными участниками дела развития гендерного равенства и решения общественных проблем, обусловленных гендерным неравенством. Также важно, чтобы мужчины ощутили, что развитие гендерного равноправия в обществе несет пользу и для них, а также, что политика в области гендерного равноправия поможет решить и проблемы, характерные сугубо для мужчин”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

Обязанность по уходу за ребенком до сих пор в основном ложилась на плечи женщин, из-за чего именно женщины надолго прерывают карьеру, что влияет на их положение на рынке труда. ”При этом мы видим, что все больше отцов берут паузу, чтобы поучаствовать в воспитании ребенка в первые месяцы его жизни. Помимо статистики родительской компенсации это подтверждает и постоянный рост числа отцов, использующих родительский отпуск”, — отметил министр Танель Кийк, по словам которого, исследования подтверждают, что активное участие обоих родителей в воспитании ребенка поддерживает лучшие отношения в семье и использующий родительский отпуск отец увеличивает чувство защищенности матери на рынке труда, придавая через это смелости завести еще детей.

С июля этого года отцы могут уйти в родительский отпуск на 30 дней вместо прежних 10 рабочих дней и получать за этот период родительскую компенсацию. Право отца на родительскую компенсацию не зависит от прежних трудовых отношений или вида трудового договора. Отец также может пользоваться компенсацией в одно время с матерью или отдельно. С 2022 года родители могут делить родительский отпуск между собой и по дням, то есть у обоих родителей появится возможность при желании работать с частичной нагрузкой и получать соответствующую родительскую компенсацию.