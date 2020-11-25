Министр Кийк: финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях

По мере продолжения нынешней ситуации людям придется платить все больше и больше из своего кармана, поэтому финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях, сказал сегодня министр социальных дел Танель Кийк в своем выступлении на презентации Центра мониторинга развития ”Будущее здравоохранения Эстонии. Сценарии до 2035 года”.

”В этом году правительство приняло несколько важных решений для того, чтобы направить дополнительные деньги на здравоохранение. В то же время известно, что сокращение населения трудоспособного возраста и появление гибкой работы не могут гарантировать достаточный доход для медицинского страхования в долгосрочной перспективе. Следовательно, система медицинского страхования, основанная только на получении социального налога, не может считаться устойчивой. Это особенно хорошо видно на примере падения занятости, связанного с кризисом COVID-19, и, как следствие, падения налоговых поступлений. Еще больше мы увидели это во время экономического кризиса 2008-2009 годов. Снижение поступлений социального налога также сразу снижает поступления от медицинского страхования. Поскольку мы не хотим сокращать объем медицинской помощи, нам необходимо увеличить финансирование здравоохранения, что и сделало нынешнее правительство”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В 2020 году во время весеннего кризиса COVID-19 из государственного бюджета были покрыты дополнительные расходы Больничной кассы в размере 95 миллионов евро. В ходе переговоров по госбюджету было решено выделить Больничной кассе 143 миллиона евро на следующий год и 540 миллионов евро на 2021-2024 годы для покрытия дефицита, вызванного уменьшением поступлений социального налога. На прошлой неделе правительство также решило выделить еще 8 миллионов евро из резерва на компенсацию незапланированных затрат на оплату труда в связи с COVID-19. Под руководством Министерства социальных дел государство постоянно ищет решения, обеспечивающие долгосрочную устойчивость финансирования здравоохранения. Так, в 2018 году финансирование Больничной кассой неработающих пенсионеров было увеличено.