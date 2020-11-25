25.11.2020, 14:39

Министр Кийк: финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях


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Valitsuse pressikonvertents
Valitsuse pressikonvertentsFoto: Ilmar Saabas

Финансирование здравоохранения за счет социального налога с преимущественно занятых людей больше не считается устойчивым в условиях гибкой работы, которая все чаще используется. Ожидания жителей в отношении медицинского обслуживания растут, в то время как количество людей, оплачивающих медицинское страхование, уменьшается.

По мере продолжения нынешней ситуации людям придется платить все больше и больше из своего кармана, поэтому финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях, сказал сегодня министр социальных дел Танель Кийк в своем выступлении на презентации Центра мониторинга развития ”Будущее здравоохранения Эстонии. Сценарии до 2035 года”.

”В этом году правительство приняло несколько важных решений для того, чтобы направить дополнительные деньги на здравоохранение. В то же время известно, что сокращение населения трудоспособного возраста и появление гибкой работы не могут гарантировать достаточный доход для медицинского страхования в долгосрочной перспективе. Следовательно, система медицинского страхования, основанная только на получении социального налога, не может считаться устойчивой. Это особенно хорошо видно на примере падения занятости, связанного с кризисом COVID-19, и, как следствие, падения налоговых поступлений. Еще больше мы увидели это во время экономического кризиса 2008-2009 годов. Снижение поступлений социального налога также сразу снижает поступления от медицинского страхования. Поскольку мы не хотим сокращать объем медицинской помощи, нам необходимо увеличить финансирование здравоохранения, что и сделало нынешнее правительство”, — сказал министр социальных дел Танель Кийк.

В 2020 году во время весеннего кризиса COVID-19 из государственного бюджета были покрыты дополнительные расходы Больничной кассы в размере 95 миллионов евро. В ходе переговоров по госбюджету было решено выделить Больничной кассе 143 миллиона евро на следующий год и 540 миллионов евро на 2021-2024 годы для покрытия дефицита, вызванного уменьшением поступлений социального налога. На прошлой неделе правительство также решило выделить еще 8 миллионов евро из резерва на компенсацию незапланированных затрат на оплату труда в связи с COVID-19. Под руководством Министерства социальных дел государство постоянно ищет решения, обеспечивающие долгосрочную устойчивость финансирования здравоохранения. Так, в 2018 году финансирование Больничной кассой неработающих пенсионеров было увеличено.

Доля во внутренней экономики Эстонии в сфере здравоохранения составляет 6,7%, средний показатель в ЕС — 9,6%. В Эстонии доля расходов на здравоохранение в расходах государственного сектора также ниже (13%), чем в среднем по ЕС (15%).

”Относительно хорошие результаты достигаются в системе здравоохранения Эстонии при относительно низких затратах, но острой проблемой остается неравенство в отношении здоровья, которое вызвано растущим участием пациента при оплате медицинских услуг. Поскольку участие домашних хозяйств в расходах на здравоохранение в Эстонии уже близко к максимальному пределу, установленному в плане развития здоровья населения, увеличение большего участия населения не может быть решением для повышения устойчивости финансирования здравоохранения. Мы видим, что участие людей росло быстрее, чем вклад общества в здоровье. Следовательно, для обеспечения устойчивости финансирования в первую очередь необходимо увеличить вклад государственного сектора. Кроме того, важно, чтобы мы поддерживали здоровый выбор и создавали для него благоприятную среду”, — сказал министр Танель Кийк.

Нагрузка участия при оплате медицинских услуг в Эстонии велико и составляет 24% от общих расходов на здравоохранение. ВОЗ рекомендует оценивать эффективность политики участия пациентов, если на нее приходится более 15% общих расходов на здравоохранение, чтобы исключить ситуации, когда участие пациентов приводит к бедности или ограничению, которое не позволяет людям получать необходимую помощь. В то же время большая часть населения Эстонии не имеет медицинского страхования (5-6%) или не имеет постоянного медицинского страхования.

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