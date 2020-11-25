Министр Кийк: финансирование здравоохранения нуждается в системных изменениях

Доля во внутренней экономики Эстонии в сфере здравоохранения составляет 6,7%, средний показатель в ЕС — 9,6%. В Эстонии доля расходов на здравоохранение в расходах государственного сектора также ниже (13%), чем в среднем по ЕС (15%).
”Относительно хорошие результаты достигаются в системе здравоохранения Эстонии при относительно низких затратах, но острой проблемой остается неравенство в отношении здоровья, которое вызвано растущим участием пациента при оплате медицинских услуг. Поскольку участие домашних хозяйств в расходах на здравоохранение в Эстонии уже близко к максимальному пределу, установленному в плане развития здоровья населения, увеличение большего участия населения не может быть решением для повышения устойчивости финансирования здравоохранения. Мы видим, что участие людей росло быстрее, чем вклад общества в здоровье. Следовательно, для обеспечения устойчивости финансирования в первую очередь необходимо увеличить вклад государственного сектора. Кроме того, важно, чтобы мы поддерживали здоровый выбор и создавали для него благоприятную среду”, — сказал министр Танель Кийк.
Нагрузка участия при оплате медицинских услуг в Эстонии велико и составляет 24% от общих расходов на здравоохранение. ВОЗ рекомендует оценивать эффективность политики участия пациентов, если на нее приходится более 15% общих расходов на здравоохранение, чтобы исключить ситуации, когда участие пациентов приводит к бедности или ограничению, которое не позволяет людям получать необходимую помощь. В то же время большая часть населения Эстонии не имеет медицинского страхования (5-6%) или не имеет постоянного медицинского страхования.
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