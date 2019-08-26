Министр Кийк: аптека должна быть учреждением здравоохранения, а не работать как магазин

”До завершения аптечной реформы осталось семь месяцев. Более трети аптек в настоящее время соответствуют необходимым требованиям. Сейчас настало время для того, чтобы и остальные аптеки соответствовали бы этим требованиям. Мы призываем провизоров, которые владеют аптекой, привести свои права в соответствии с законом. Мы также советуем оптовым торговцем лекарственными средствами, которые владеют аптеками, быть более активными для того, чтобы аптечные услуги были бы доступны и после срока реформирования. Департамент лекарственных средств готов консультировать и всесторонне поддерживать владельцев аптек”, — сказала генеральный директор департамента лекарственных средств Кристин Раудсепп.

По состоянию на 1 августа этого года в Эстонии насчитывается 492 аптеки из которых 200 частично или полностью принадлежат провизорам.

”Провизоры хотят быть надежным партнером для врачей, которые могут дать пациентам профессиональные рекомендации по лечению, а врачи смогут сосредоточиться на лечении людей. Таким образом, акцент в аптеке уходит назад на решение проблемы со здоровьем человека. Держать аптеку хотят как члены палаты провизоров Эстонии и союза аптекарей Эстонии, так и провизоры, которые не входят в союзы. Эстонская палата провизоров предлагает юридические и деловые консультации провизорам, которые заинтересованы в управлении аптекой и готова выступать при необходимости в качестве нейтральной стороны для посредничества в предложениях по продаже для провизоров”, — сказала председатель Эстонской палаты провизоров Карин Аламаа-Аас.

По словам главы Эстонского общества семейных врачей, доктора Ле Валликиви, семейные врачи решительно поддерживают расширение независимости и ответственности провизоров в здравоохранении. ”Как врач должен быть независимым в своих решениях, так и провизоры должны иметь возможность удовлетворять реальные потребности пациентов и оказывать им профессиональную помощь. Ждем от провизоров, чтобы они стали нам партнерами, с которыми можно было бы обсудить сложные схемы лечения и выбрать наиболее подходящее лекарство для пациента. Для этого провизор должен быть независим от коммерческих интересов оптовых торговцев лекарственными средствами”, — сказала доктор Ле Валликиви.

Общий оборот аптек в 2018 году составил 391 млн. евро, из которых на лекарства пришлось 73%. На лекарства, отпускаемые по рецепту, приходилось 78,6% продаж, за которые Эстонская больничная касса заплатила в общей сложности 146,5 млн евро.

Согласно опросу населения, проведенному в мае 2019 года, 96% населения Эстонии считает, что провизор должен исходить в первую очередь из потребностей пациента. 77% опрошенных хотят, чтобы аптеки были бы в своей деятельности независимы от деловых интересов оптовых продавцов.

