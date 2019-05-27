Министр Керт Кинго предпочла съезд EKRE министерской встрече G20?

Кинго описывает ситуацию по-другому: имена участников встречи G20 нужно было сообщить уже давно, и было ясно, что на мероприятие отправится премьер-министр. ”Сейчас мне нет нужды ехать, так как ожидают представителей Эстонии особо высокого уровня”, — сказала министр.

Приглашение предшественнику

В действительности приглашение на G20 было адресовано предшественнику Кинго — Рене Таммисту, на самом деле в Японию приглашен был именно профильный министр, то есть министр инфотехнологий.

Когда Кинго заняла пост министра, ее ознакомили в общих чертах с задачей представлять Эстонию на встрече G20.

Чиновники Министерства экономики и коммуникаций посещали подготовительные встречи. Вроде бы Кинго поначалу дала согласие поехать в Цукуба, но потом изменила мнение. Поговаривают, что причиной стало совпадение дат: министры Большой двадцатки собираются 8-9 июня, а 9 июня состоится съезд EKRE, на который Кинго в случае задержки авиарейса могла не успеть.

”Так как мы там просто гости, договоров подписывать не будем, то речь идет о представительской функции. И чем более высокого уровня будет это представительство, тем лучше, потому что мы оставим о своей стране хорошее впечатление”, — пояснила Кинго причину, по которой представлять Эстонию на встрече в Японии лучше будет премьер-министру. ”Ожидается по возможности более высокий уровень”. Съезд EKRE, по словам Кинго, не стал здесь решающим обстоятельством. ”Это же не примарно”, — заверила она.

Министерство экономики и коммуникаций подтвердило вчера вечером, что приглашение министру было персональным. Также там подтвердили, что министр изменила свое мнение: ”Когда министр заступила на пост, то сначала была готова поехать. Позже всё-таки выяснилось, что у нее есть обязательства в Эстонии, и она не успевает вернуться из Японии.

Встреча G20 была не единственной должностной обязанностью Кинго, к которой было приковано внимание на прошлой неделе. В пятницу министр получила выговор от комиссии по международным делам Рийгикогу за беспричинное отсутствие.

"У министров правительства республики есть обязанность приходить в парламентскую комиссию перед заседаниями в советах Евросоюза и знакомить с позицией Эстонии”, — написал в Twitter председатель комиссии Марко Михкельсон.

Кинго считает, что выговор был безосновательным: ”Закон о распорядке Рийгикогу гласит, что каждая комиссия обязана утверждать распорядок дня и передавать министру приглашение на заседание комиссии. Ко мне не поступало ни одного приглашения ни в каком виде”, — отметила Кинго.