Министр Керт Кинго подала заявление об отставке

В среду Кинго обвинили в том, что она солгала, выступая перед членами Рийгикогу.

Кинго подала заявление об отставке премьер-министру Эстонии Юри Ратасу.

"В сложившейся ситуации я не считаю возможным продолжать работу в должности министра", - сказала Кинго.

14 октября на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией солгала по поводу своего бывшего советника Вийве Аасма.

Министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго сказала специальной комиссии по борьбе с коррупцией, что услышала о посте своего теперь уже бывшего советника Вийве Аасма на тему EAS лишь три недели спустя. На самом деле Кинго узнала об этом сразу же после появления публикации в соцсетях.

В своем посте Аасма написала, что глава Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) покрывает коррупцию. Спецкомиссия обратилась за разъяснениями к Кинго, которая заявила, что узнала о публикации только из письма комиссии.

На самом же деле уже на следующее утро после появления поста Ärileht запросил комментарий как у Аасма, так и у Кинго. Последняя хоть и не ответила, но была указана в качестве одного из адресатов в ответе Аасма. Так что министр была в курсе происходящего, а следовательно — обманула парламентскую спецкомиссию.

Второе обвинение во лжи связано с назначением новым советником Якко Вяли.

Кинго, выступая в этот понедельник перед Рийгикогу, соврала, отрицая, что она никак не связана с Вяли. К настоящему моменту выяснилось, что еще на прошлой неделе Керт Кинго подписала трудовой договор, по которому Вяли должен был стать ее советником.