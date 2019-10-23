Министр Керт Кинго подала заявление об отставке

В среду Кинго обвинили в том, что она дважды солгала, выступая перед членами Рийгикогу.

Кинго подала сегодня заявление об отставке премьер-министру Эстонии Юри Ратасу.

"В сложившейся ситуации я не считаю возможным продолжать работу в должности министра", - сказала Кинго.

"Принял сегодня вечером заявление об уходе от министра внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго и передал его электронным путем президенту Эстонской Республики", - сказал Ратас.

"Признателен министру Кинго за трудное решение, но в сложившейся ситуации было однозначно ясно, что продолжать работу в должности ей было бы очень сложно. Ясно как ей самой и ее партии, так и всему правительству".

Ратас отметил, что политик должен быть в общении с сотрудниками и общественностью открытым, и в случае неприятных тем давать на вопросы ясные и исчерпывающие ответы.

"Надеюсь, что Керт Кинго сделает из произошедшего серьезные выводы, первым шагом к которым было, конечно, решение уйти с поста", - добавил премьер. "Желаю Керт Кинго сил желания действовать на ответственной парламентской работе".

14 октября на заседании специальной комиссии Рийгикогу по борьбе с коррупцией солгала по поводу своего бывшего советника Вийве Аасма.

Министр внешней торговли и ИТ Керт Кинго сказала специальной комиссии по борьбе с коррупцией, что услышала о посте своего теперь уже бывшего советника Вийве Аасма на тему EAS лишь три недели спустя. На самом деле Кинго узнала об этом сразу же после появления публикации в соцсетях.

В своем посте Аасма написала, что глава Фонда содействия развитию предпринимательства (EAS) покрывает коррупцию. Спецкомиссия обратилась за разъяснениями к Кинго, которая заявила, что узнала о публикации только из письма комиссии.